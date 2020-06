Abruzzo: arrivati dal Marocco per assicurare la raccolta nei campi

La riapertura dei confini rappresenta una boccata d'ossigeno per il settore agricolo, messo a rischio dalla mancanza di manodopera. I lavoratori stagionali sono ormai da anni indispensabili per l'attività di molte aziende, dall’Abruzzo alla Lombardia. Gli agricoltori marocchini saranno impiegati in provincia de L'Aquila e Mantova.