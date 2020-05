Agricoltura, ministro Bellanova: "Le misure Ue sono insufficienti"

Le iniziative proposte dalla Commissione europea a sostegno dell'agricoltura per far fronte alla crisi causata dal coronavirus "sono importanti" ma "non sufficienti". Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, aggiungendo che "la gravità della situazione impone un'apertura sul tetto al riuso dei fondi per lo sviluppo rurale, aumentandolo dall'1 al 5%".