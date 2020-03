Coronavirus, Guido Bertolaso ricoverato al San Raffaele di Milano

E' stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano Guido Bertolaso, l'ex capo della Protezione civile chiamato dal governatore lombardo Attilio Fontana come consulente per il progetto del nuovo ospedale in Fiera. Lo si apprende da fonti della Regione. Martedì Bertolaso aveva annunciato di avere la febbre e di essere risultato positivo al coronavirus.