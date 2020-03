Coronavirus, Lombardia: Bertolaso consulente personale di Fontana | "Non potevo dire di no"

Guido Bertolaso sarà il "consulente personale" del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per la realizzazione del progetto riguardante la costruzione di un ospedale dedicato ai pazienti affetti da coronavirus presso le strutture messe a disposizione della Fondazione Fiera di Milano. "E' una lotta epocale, non potevo dire di no", ha dichiarato Bertolaso, che per il suo incarico riceverà un compenso simbolico pari a un euro.