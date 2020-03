Coronavirus, Guerra (Oms): "Si poteva chiudere 15 giorni prima"

Coronavirus, a Milano meno treni ma controlli serrati nella stazione Cadorna IPA 1 di 57 IPA 2 di 57 IPA 3 di 57 IPA 4 di 57 IPA 5 di 57 IPA 57 di 57 IPA 57 di 57 IPA 57 di 57 IPA 57 di 57 IPA 10 di 57 IPA 11 di 57 IPA 12 di 57 IPA 13 di 57 IPA 14 di 57 IPA 15 di 57 IPA 16 di 57 IPA 17 di 57 IPA 18 di 57 IPA 19 di 57 IPA 20 di 57 IPA 21 di 57 IPA 22 di 57 IPA 23 di 57 IPA 24 di 57 IPA 25 di 57 IPA 26 di 57 IPA 27 di 57 IPA 28 di 57 IPA 29 di 57 IPA 30 di 57 IPA 31 di 57 IPA 32 di 57 IPA 33 di 57 IPA 34 di 57 IPA 35 di 57 IPA 36 di 57 IPA 37 di 57 38 di 57 IPA 39 di 57 40 di 57 IPA 41 di 57 42 di 57 43 di 57 44 di 57 45 di 57 46 di 57 IPA 47 di 57 48 di 57 IPA 49 di 57 50 di 57 51 di 57 52 di 57 53 di 57 54 di 57 55 di 57 56 di 57 57 di 57 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Al momento dello scoppio epidemico in Cina ci sarebbe stata l'opportunità di una finestra di 15-20 giorni in cui sarebbe stato possibile intervenire, anche con chiusure" in altri Paesi. Lo dice Ranieri Guerra, vicedirettore generale Iniziative strategiche Oms. Il contagio da coronavirus "con quei numeri era inevitabile che arrivasse in Italia e in Europa come è successo - aggiunge -. Avrei messo in quarantena la popolazione".