Coronavirus, Giuseppe Preziosa, (Siare Engineering) a Tgcom24: "Produrre ventilatori polmonari è una corsa contro il tempo"

"Normalmente riusciamo a produrre 40 ventilatori polmonari a settimana. Ora la richiesta arriva anche a circa 130, fino a 500 macchine al mese. Parliamo di 2mila macchinari da consegnare entro luglio". Giuseppe Preziosa, direttore generale dell'unica azienda italiana che produce queste apparecchiature utilizzate nei reparti di terapia intensiva, in diretta a Tgcom24, racconta gli sforzi per far fronte alle necessità sanitarie causate dal diffondersi del coronavirus. "Siamo stati chiamati a triplicare in pochissimo tempo la nostra produzione - dice -. E' una sfida e una corsa contro il tempo".