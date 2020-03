Coronavirus, Gallera: "In Lombardia casi in aumento" | Bonetti: "Ipotesi congedo straordinario per i genitori"

Secondo l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, la situazione del contagio da coronavirus nella regione "è in costante crescita". L'assessore ha spiegato quanto sia "importante che tutti rispettino uno stile di vita prudente" (con poche uscite e distanza di sicurezza), non solo "gli over 65 ma, per un periodo, tutti". Il ministro per la Famiglia Bonetti: "Valutiamo congedi straordinari per i genitori".