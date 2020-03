Coronavirus arrivato in Europa già a fine gennaio: il primo contagio è avvenuto in Germania

Sebbene l'Italia sia il Paese europeo più "temuto" per lo scoppio dell'epidemia di coronavirus, secondo quanto scritto da un team di medici tedeschi sul New England Journal of Medice il primo contagio uomo a uomo in Europa è avvenuto intorno a fine gennaio, in Germania. Il primo paziente risultato positivo ai tamponi è un manager 33enne tedesco entrato in contatto con una collega di Shanghai durante un meeting aziendale a Monaco di Baviera. La donna era asintomatica e solo dopo essere tornata in Cina ha accusato i sintomi avvertendo la compagnia.