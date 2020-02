Coronavirus, Romania: "In quarantena chi torna da Lombardia e Veneto". E a Ischia divieto di sbarco

Quarantena obbligatoria di 14 giorni - anche se al momento non si è malati o si è asintomatici - per coloro che provengono dalle località colpite nelle regioni Lombardia e Veneto - le due maggiormente colpite dalla diffusione del coronavirus - o per chi è passato per quei comuni. E' quanto disposto dal ministero della Salute della Romania. A Ischia, invece, vige ora un divieto di sbarco per i residenti in Lombardia e Veneto, per i cittadini cinesi provenienti dalle aree dell'epidemia e per chi vi abbia soggiornato negli ultimi 14 giorni. E' quanto prevede, fino al 9 marzo, un'ordinanza firmata dai sindaci dei sei comuni dell'isola al largo di Napoli.