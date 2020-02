Coronavirus, Dadone: "Valutiamo più smart working nella P.a."

"Il governo sta affrontando con risolutezza e al tempo stesso con equilibrio la diffusione del coronavirus". Lo scrive su Facebook il ministro della Pubblica amministrazione Fabiana Dadone ricordando le misure adottate con il decreto varato sabato sera e spiegando che "in cantiere abbiamo anche possibili provvedimenti di carattere organizzativo in favore del pubblico impiego, per esempio in merito a un ulteriore impulso per forme di lavoro agile".