Coronavirus, Lombardia: scuole chiuse in tutta la regione

Da lunedì scuole chiuse in tutta la Lombardia per una settimana. E' quanto prevede l'ordinanza del governatore Attilio Fontana per contenere il contagio da coronavirus, che interessa 89 persone nel territorio. Una nota della Regione precisa che si prevede la "sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, professioni sanitarie escluse".