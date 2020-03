Coronavirus, Gallera: "Il messaggio di cambiare vita non è passato"

"E' necessaria una rarefazione della nostra vita sociale ma questo messaggio non è passato". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, chiedendo quindi "delle misure per far capire a tutta la popolazione che c'è la necessità assoluta di rallentare la nostra vita per rallentare la diffusione del virus".

