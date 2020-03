Coronavirus, Confesercenti: a rischio 8 mld di Pil nel semestre | Coldiretti: disdette ordini in più di un'azienda su 4

Sono iniziate stamani le operazioni per la maxi bonifica e disinfezione dei 160mila metri quadrati del Palazzo di Giustizia di Milano, decise dalla Prefettura dopo che alcuni magistrati sono risultati positivi al coronavirus. Un maxi intervento di sanificazione di aule, corridoi, uffici, cancellerie che andrà avanti anche domani. Il Palazzo è "off limits", chiuso per due giorni a pubblico e lavoratori, e le squadre di tecnici hanno iniziato i lavori dal primo piano e andranno a salire fino al settimo. Nei prossimi giorni le stesse operazioni si estenderanno anche i nuovi uffici giudiziari di via Pace, dove da qualche anno sono state trasferite sezioni del Tribunale e della Corte d'Appello. Intanto, pm, gip e dipendenti amministrativi di turno in questo fine settimana sono stati collocati in una palazzina, sede di polizia giudiziaria, non distante dal Palagiustizia. Decine di persone, nei giorni scorsi, tra magistrati e personale amministrativo, sono state poste in isolamento preventivo e tanti giudici e pm sono rimasti a lavorare a casa.