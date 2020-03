Coronavirus, società scientifica Siaarti: "Garantire i trattamenti di carattere intensivo ai pazienti con la maggior speranza di vita"

In queste settimane di emergenza coronavirus , si è parlato molto di ospedali vicini al collasso , specialmente in Lombardia, e della difficoltà a trovare posti letto in terapia intensiva. "Come estensione del principio di proporzionalità delle cure, l’allocazione in un contesto di grave carenza delle risorse sanitarie deve puntare a garantire i trattamenti di carattere intensivo ai pazienti con maggiori possibilità di successo terapeutico", scrive in merito la Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (Siaarti) in un documento di guida etica rivolto ai primari. Per la società, si tratta, dunque, di privilegiare la "maggior speranza di vita", tenendo in considerazione elementi di "idoneità clinica" alle cure intensive, quali il tipo e la gravità della malattia, la presenza di altre patologie, la compromissione di altri organi e l'età.

"Le previsioni stimano un aumento dei casi di insufficienza respiratoria acuta di tale entità da determinare un enorme squilibrio tra le necessità cliniche reali della popolazione e la disponibilità effettiva di risorse intensive", è la premessa del documento-guida.

"È uno scenario - continua - in cui potrebbero essere necessari criteri di accesso alle cure intensive (e di dimissione) non soltanto strettamente di appropriatezza clinica e di proporzionalità delle cure, ma ispirati anche a un criterio il più possibile condiviso di giustizia distributiva e di appropriata allocazione di risorse sanitarie limitate". Questo perché la situazione di emergenza in cui ci troviamo ha caratteristiche di eccezionalità.

Privilegiare la speranza di vita significa anche che: "può rendersi necessario porre un limite di età all'ingresso in terapia intensiva. Non si tratta di compiere scelte meramente di valore, ma di riservare risorse che potrebbero essere scarsissime a chi ha in primis più probabilità di sopravvivenza e secondariamente a chi può avere più anni di vita salvata, in un’ottica di massimizzazione dei benefici per il maggior numero di persone".



Per la società, dunque, "i criteri di accesso alla terapia intensiva andrebbero discussi e definiti per ogni paziente in modo il più possibile anticipato, creando idealmente per tempo una lista di pazienti che saranno ritenuti meritevoli di terapia intensiva nel momento in cui avvenisse il deterioramento clinico, sempre che le disponibilità in quel momento lo consentano".



Ad ogni modo, "per i pazienti per cui viene giudicato 'non appropriato' l’accesso a un percorso intensivo, la decisione di porre una limitazione alle cure ('ceiling of care') dovrebbe essere comunque motivata, comunicata e documentata. Il ceiling of care posto prima della ventilazione meccanica non deve precludere intensità di cura inferiori".



