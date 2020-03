Coronavirus, in Lombardia ospedali vicini al collasso | L'Oms: "Serve una struttura ad hoc"

Posti letto introvabili, soprattutto, in terapia intensiva, e mancanza di medici: agli ospedali al collasso deve far fronte la Regione Lombardia in piena crisi sanitaria da coronavirus. E mentre a tutti i livelli si cerca di reperire disponibilità e personale sanitario subito disponibile, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità arriva il monito: "Nell'emergenza servono strutture ad hoc". A Milano già individuato come idoneo l'ex ospedale militare di Baggio.