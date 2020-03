Coronavirus, American Airlines sospende i voli da e per Milano

Dopo lo stop di American Airlines ai voli da e per Milano, un gruppo di italiani è stato fatto scendere da un aereo quando già alcuni di loro si erano accomodati in poltrona. L'equipaggio si è rifiutato di salire a bordo del volo in partenza dall'aeroporto JFK di New York per paura del contagio, e a nulla sono valse le rimostranze dei passeggeri. Dopo l'intervento del Consolato, i passeggeri sono stati dirottati su un volo Alitalia.