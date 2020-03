Coronavirus, Gallera a Tgcom24: "In Lombardia richiameremo i medici in pensione"

Gli ospedali sono vicini al collasso per l'emergenza coronavirus, che sta mettendo a dura prova il sistema sanitario nazionale. L'allarme si sente soprattutto in Lombardia, la regione dove il numero dei pazienti positivi al test è maggiore. E così, parlando ai microfoni di Tgcom24, l'assessore regionale alla Salute Giulio Gallera lancia l'ipotesi di richiamare in servizio medici e infermieri in pensione.