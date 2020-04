Coronavirus, entrato in coma dopo aver scritto alla mamma "Non ti lascio sola": Mattia, 18 anni, si è risvegliato

Una decina di giorni fa l'avevano portato in ospedale in gravi condizioni. Mattia, 18 anni, studente dell'Itis a Cremona, prima di essere intubato per il coronavirus aveva salutato la mamma via Twitter con un messaggio d'amore e di speranza: "Non ti lascio sola" e un cuore grande "per te davide e anastasia". Oggi il giovane è stato estubato e potrà presto uscire dalla terapia intensiva.