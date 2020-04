Coronavirus, Gualtieri: "Garanzie alle imprese per 500 miliardi di euro"

Il governo si attende di liberare risorse per l'economia reale per almeno 500 miliardi. In vista del decreto di aprile, l'annuncio arriva dal ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri in una intervista. Si pensa di intervenire nei prossimi giorni per assicurare la liquidità "anche anticipando questa misura rispetto al resto del decreto con un decreto ad hoc". E si punta a rafforzare il bonus per i lavoratori autonomi.