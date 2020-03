Coronavirus, Confindustria: con decreto perderemo 100 miliardi al mese

Con l'ultimo decreto sul coronavirus che ferma le attività produttive non essenziali "entriamo in economia di guerra" e "perderemo 100 miliardi al mese". La stima è del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, secondo il quale "il 70% del settore produttivo chiuderà. Dobbiamo garantire che i prodotti arrivino in supermercati e farmacie, ma da oggi dobbiamo considerare anche come far riaprire e riassorbire i lavoratori".

