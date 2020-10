Coronavirus, Bertolaso: misure drastiche o situazione come a metà marzo

ansa

La situazione è "molto dura, complicata e piena di tranelli, perché purtroppo a metà novembre saremo come a fine marzo". A lanciare l'allarme è l'ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso, che, facendo riferimento ad alcuni grafici, sottolinea come si veda "chiaramente come a metà del prossimo mese la curva di contagi, ricoveri e morti avrà un'impennata insostenibile se non si prendono subito misure drastiche".