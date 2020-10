Coronavirus, Miozzo (Cts): "Rispettare le regole o si chiude tutto" | Belgio, mai così tanti ricoverati

Coronavirus Bari, sindaco-soccorritore del 118 stremato a fine turno: "Il virus esiste e fa molto male" 1 di 1 leggi dopo slideshow ingrandisci Seduto davanti al portellone di un'ambulanza, bardato e "sfinito" da un turno di lavoro "stremante". Gianluca Vurchio, sindaco di Cellamare, comune di poco meno di 6mila abitanti in provincia di Bari e soccorritore del 118, ha pubblicato su Instagram un'immagine emblematica. "Sfinito, dopo un turno di lavoro. Stremante. Questo sono io. Ma questa foto - spiega - rappresenta tutti gli operatori sanitari che quotidianamente sono in trincea. E' stata una giornata difficile, davvero. Ho visto gente soffrire, ho trasportato pazienti critici, ho scrutato in loro e nei loro parenti il dolore e la paura di non farcela o di non riveder mai più il proprio caro. Il virus esiste, per davvero. E fa male, molto male". "Mettiamo la mascherina - conclude - facciamo attenzione. Proteggiamoci noi e proteggeremo anche gli altri".

La situazione in Italia "è in rapidissimo peggioramento. Dobbiamo rispettare il distanziamento, ridurre i contatti a rischio, limitare le possibili occasioni di contagio". Secondo Agostino Miozzo, presidente del Comitato tecnico scientifico questo "è l'ultimo tentativo per evitare il lockdown". Negli Usa oltre 79mila casi in 24 ore, in Pakistan previsto l'arresto per chi non indossa la mascherina. In Belgio mai così tanti ricoverati (5.924).