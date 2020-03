Coronavirus, Angelus e Udienza Generale del Papa solo in diretta video

La sala stampa vaticana ha reso noto che "la preghiera dell'Angelus del Santo Padre di domenica 8 marzo avverrà dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico e non in piazza, dalla finestra e che sarà trasmessa in diretta streaming da Vatican News e sugli schermi in piazza San Pietro". L'Udienza Generale di mercoledì 11 marzo avverrà secondo le stesse modalità. Tali scelte si rendono necessarie per evitare rischi di diffusione del coronavirus.

