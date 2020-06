Coronavirus, 338 nuovi contagi: il 72% in Lombardia | Lunedì altre aperture, si torna a viaggiare in Europa

Risulta stabile il dato giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia, con un aumento di 338 casi rispetto a sabato. Il 72% di questi è stato registrato in Lombardia (244 nuovi contagi). Nelle ultime 24 ore le vittime sono state 44, per un totale di 34.345. Il Piemonte chiude l'Unità di crisi dedicata al virus. Da lunedì tutti gli italiani saranno liberi di viaggiare in Europa e nel Paese ripartiranno cinema , teatri , centri estivi e sale giochi .

Sarà inoltre possibile partecipare a conferenze o eventi di persona, non più solo in modalità video da computer e cellulari.

Continuano le aperture della Fase 3, ma a macchia di leopardo: diverse Regioni hanno autonomamente dato il via libera, ad esempio, anche a sagre e discoteche, mentre in altre vige un maggior rigore. L'obiettivo di tutti è raggiungere una parvenza di normalità, ma lo sguardo resta fermo sul numero dei nuovi malati in particolare in Lombardia, dove è in crescita il rapporto tra tamponi effettuati e positivi. Il dato è salito al 2.6%, mentre il giorno precedente era al 2.2%, e quello prima all'1.8%. Il governatore Fontana ha esteso l'obbligo delle mascherine fino al 30 giugno. Anche Roma è "sotto osservazione" dopo i focolai alla Rsa San Raffaele e in un palazzo nello storico quartiere della Garbatella.

Regioni "a zero" e il decollo dell'app Immuni - Nelle ultime 24 ore undici Regioni non hanno registrato morti per Covid-19, mentre sono otto quelle a "contagi zero". I guariti, altri 1.505 secondo l'ultimo bollettino della Protezione Civile, fanno salire la cifra a 176.370 persone che finora hanno sconfitto il virus. Adesso, con il Paese quasi totalmente ripartito, una nuova speranza è affidata alla strategia del tracciamento dei contagi con la app Immuni, da lunedì scaricabile in tutta Italia dopo una prima fase di sperimentazione.

Zaia: "Pronto ad acquistare il vaccino dopo lʼok dell'Aifa - "E' uno scenario in movimento e fra tre mesi sarà un altro mondo: chi porterà a casa il vaccino o un test rapido sicuro sarà come avere il test per la gravidanza o per la glicemia in casa. Vuol dire che il virus è gambizzato". E' quanto afferma il presidente del Veneto, Luca Zaia. "Ci vuole prudenza sugli scenari ma se i vaccini verranno autorizzati dall'Aifa noi siamo pronti a ordinarli e a comprarli. La vaccinazione non è obbligatoria ed è fortemente raccomandata, ma noi dobbiamo mettere in condizione i veneti a vaccinarsi", ha aggiunto.

Le scuole - Tra le tante ripartenze desta particolare attenzione la scuola, che però riapre solo in vista degli esami di maturità. Lunedì si riunirà per la prima volta la Commissione d'esame in riunione plenaria, gli edifici scolastici delle secondarie torneranno ad animarsi con i docenti. Mercoledì 17 toccherà invece ai maturandi, per la prima volta anche quelli con insufficienze, ammessi ugualmente all'esame, che sarà incentrato su un colloquio.

Viaggi e vacanze - Non solo doveri o lavoro. C'è anche chi pensa già a lasciarsi alle spalle mesi di emergenze e lockdown puntando ai viaggi, possibili per tutti ma solo in Europa. A Fiumicino e a Malpensa è drasticamente aumentato il numero dei voli e a bordo degli aerei sono diverse le disposizioni "allentate" dall'ultimo Dpcm. Viene ad esempio rimosso l'obbligo del distanziamento sociale a bordo, a patto però che vengano soddisfatti alcuni requisiti richiesti come l'aria rinnovata ogni tre minuti e i flussi verticali. Le compagnie aeree avranno la possibilità di vendere tutti i posti.

Le nuove aperture - Da lunedì sarà possibile frequentare sale giochi, sale scommesse e sale bingo o assistere a spettacoli in teatro e andare al cinema. Ma sale e platee "al chiuso" saranno ancora quasi tutte senza spettacoli e senza spettatori, ancora alle prese con i nuovi adempimenti anti-Covid. Su discoteche e sagre, la cui apertura è prevista nell'ultimo Dpcm solo il 14 luglio, diverse Regioni agiranno in autonomia, anticipando i tempi. Tra queste Veneto, Liguria, Calabria, Sicilia e Puglia. Al di là di annunci e ordinanze, arrivano anche i primi riscontri dell'Italia che si è rimessa in moto. A Venezia si registra un nuovo "assalto" di visitatori: dopo il tutto esaurito registrato già il giorno precedente, è stato raggiunto un nuovo afflusso record verso il centro storico lagunare.

La Francia diventa zona verde - Intanto oltre le Alpi tutta la Francia, compresa Parigi, diventa zona verde. "Se possiamo riaprire il Paese è perché, a ogni tappa dell'epidemia, ognuno ha fatto la sua parte. Lo Stato ha tenuto". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, aggiungendo: "L'estate 2020 non sarà come le altre, dovremo seguire l'evoluzione dell'epidemia per prepararci. La lotta non è finita, ma sono felice con voi di questa prima vittoria contro il coronavirus".