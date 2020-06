Mascherine, in Lombardia obbligatorie fino al 30 giugno | In tutta Italia più eccezioni che regole sull'uso

In Piemonte, le mascherine resteranno obbligatorie fino al 14 luglio. A Trento l'obbligo decade lunedì 15 giugno. In Emilia Romagna naso e bocca ancora coperti, ma con eccezioni. Dal 19 giugno, ad esempio, chi assiste a spettacoli all'aperto la potrà tenere in tasca, ma solo rispettando il distanziamento.

Obbligo esteso anche in Liguria, nei luoghi affollati. E' possibile sfilarla se si è da soli e all’aperto, come per esempio in spiaggia. In Toscana si dovranno indossare almeno fino a fine giugno. "Togliere l'obbligo metterebbe a rischio tutti", ha detto il presidente Rossi. In Veneto, formalmente, le mascherine non sono più obbligatorie dal 1 giugno. "Ma i rischi non sono finiti - ricorda Zaia - Quando usciamo di casa, ricordiamo di indossarle".