Cordovado (Pordenone), uomo armato asserragliato in casa

A Cordovado (Pordenone) un ex militare 50enne si è asserragliato in casa dopo essere stato visto girare in paese a torso nudo e brandendo una pistola.

Per convincerlo a uscire di casa, sono al lavoro i negoziatori dei carabinieri, che hanno bloccato tutta l'area. Per precauzione sono state evacuate anche le attività commerciali del centro del paese vicine alla palazzina dove vive l'uomo.