Catania, si barrica da solo in casa e spara colpi di pistola in strada

A Catania un 33enne si è barricato da solo in casa e ha esploso diversi colpi di pistola in strada, senza colpire nessuno.

Sul posto, in viale San Teodoro, nel popoloso rione Librino, si sono recate le forze dell'ordine per bloccare il traffico. L'uomo in passato sarebbe stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti.