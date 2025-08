Coppia di turisti mangia al ristorante e scappa senza pagare: rintracciati grazie alla chat dei ristoratori

I carabinieri, prontamente allertati, hanno identificato la coppia e l’hanno accompagnata al ristorante per saldare il conto. Successivamente, i due sono stati portati in caserma per ulteriori accertamenti. La vicenda ha lasciato l’amaro in bocca alla titolare: "Se mi avessero detto che non avevano i soldi, avrei offerto loro la cena. Però, in questo caso, non è un gesto fatto per necessità, ma per inciviltà", ha commentato Buongiorno, sottolineando la delusione per un episodio mai accaduto in 21 anni di attività.