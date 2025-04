Corbetta (Milano), l'uomo che era scappato da un ristorante gestito da ragazzi disabili senza pagare salda il conto

L'uomo che, a Corbetta (Milano), aveva mangiato al ristorante Din Don Dan, gestito da ragazzi disabili, ed era andato via senza pagare, ha saldato il conto. Lo ha comunicato sui social il sindaco Marco Ballarini. "Un sentito ringraziamento all'Arma dei Carabinieri e alla Stazione dei CC di Corbetta guidata dal Comandante Giuseppe Pelaia per il grandissimo lavoro svolto nell'individuazione del colpevole, che è stato identificato e che ha deciso di pagare il conto", ha scritto il primo cittadino in un post. "Ora, lo aspettiamo anche per le scuse", ha aggiunto.