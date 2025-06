Controlli dei Nas nei centri di medicina estetica: sequestrate 14 strutture

I carabinieri dei Nas hanno eseguito controlli in 1.160 centri di medicina estetica su tutto il territorio nazionale: 14 strutture sono state sequestrate, mentre 104 tra titolari e operatori sono stati deferiti all'autorità giudiziaria. Eseguito inoltre il sequestro di dispositivi medici e farmaci per un valore di circa 3,5 miliardi di euro. I controlli hanno portato anche all'oscuramento di alcuni siti web, solitamente ospitati su server esteri, che promuovevano illegalmente medicinali soggetti a prescrizione medica obbligatoria, vendibili in farmacia e utilizzabili solo sotto controllo di personale sanitario.