Controesodo, weekend da bollino rosso: sette italiani su dieci rientrano dalle vacanze | Si fermano i casellanti

E' un weekend di controesodo per più di sette italiani su dieci quello di sabato 24 e domenica 25 agosto. Lo rivela un'indagine di Coldiretti/Ixè. Sono previste due giornate da bollino rosso sulle autostrade, ulteriormente complicate dallo sciopero dei casellanti, che terminerà alle 2 di lunedì 26. Autostrade per l`Italia ha annunciato l'attivazione di una serie di misure per assistere gli automobilisti di rientro dalle vacanze.