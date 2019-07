Vacanze 2019, bollino nero su autostrade il 3 e il 10 agosto

Bollino nero sulle strade delle vacanze per sabato 3 agosto e sabato 10 agosto, date che vengono considerate con maggiore criticità, in vista del traffico. E' quanto annunciato dal Viminale alla presentazione del piano di Viabilità Italia per l'esodo estivo 2019. La maggior concentrazione di traffico per i rientri in città con la chiusura del controesodo è prevista nell'ultima domenica di agosto e nella prima domenica di settembre.