Concorso Ministero della Giustizia 2024 assistenti tecnici: 150 posti, requisiti e domanda

Non saranno ammessi al concorso tutti coloro che siano stati destituiti o licenziati in seguito a un procedimento disciplinare, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento. Inoltre, non può partecipare chi è stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi e le persone interdette dai pubblici uffici per effetto di sentenza passata in giudicato.