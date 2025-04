Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: William Seng Chye Goh

Il Cardinale Goh rappresenta un volto della Chiesa asiatica in crescita, particolarmente impegnata nel dialogo interreligioso e nella promozione vocazionale. A Singapore, dove i cattolici sono una minoranza (circa il 5% della popolazione), ha incentivato la formazione dei giovani, la missione urbana e l’evangelizzazione attraverso i media digitali. Si è distinto per una leadership sobria ma decisa, capace di tenere unita la comunità cattolica in una società pluralista e di promuovere iniziative culturali e pastorali, sostenendo valori cristiani nel rispetto della convivenza armoniosa tra fedi diverse.