Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Virgilio do Carmo da Silva

Nel Concistoro del 27 agosto 2022, Papa Francesco lo ha creato cardinale, segnando un momento storico per Timor Est e sottolineando l’attenzione del Pontefice per le “periferie” del mondo. Da Silva è oggi un simbolo della presenza viva del cattolicesimo in Asia e un punto di riferimento per una Chiesa missionaria, vicina ai poveri e alle nuove generazioni.