Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Vincent Gerard Nichols

Il cardinale Vincent Nichols parteciperà al Conclave 2025 come una delle voci più esperte e influenti dell’episcopato europeo. Il suo lungo servizio pastorale e il profilo internazionale, unito all’impegno per i diritti umani e il dialogo ecumenico, lo rendono un punto di riferimento autorevole in una fase delicata per il futuro della Chiesa.