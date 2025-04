Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Víctor Manuel Fernández

Il cardinale Víctor Manuel Fernández, argentino, classe 1962, è uno dei volti più rappresentativi della linea teologica di Papa Francesco. Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede dal 2023, è stato per anni consigliere, collaboratore e “ghostwriter” di Jorge Mario Bergoglio, fin dai tempi in cui era arcivescovo di Buenos Aires. Teologo di grande esperienza, ha ottenuto la licenza in Teologia Biblica alla Gregoriana e il dottorato all’Università Cattolica Argentina, di cui è stato anche rettore. Ordinato vescovo nel 2013, ha guidato l’arcidiocesi di La Plata fino alla chiamata in Curia.