Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Thomas Christopher Collins

Nato a Guelph, in Ontario, il 16 gennaio 1947, Thomas Christopher Collins ha scoperto la vocazione al sacerdozio grazie a un insegnante del liceo cattolico. Ordinato sacerdote nel 1973, ha proseguito gli studi a Roma, specializzandosi nelle Sacre Scritture, in particolare nell’esegesi dell’Apocalisse. Ha conseguito il dottorato in teologia alla Pontificia Università Gregoriana e ha ricoperto ruoli accademici di rilievo in Canada, come rettore del Saint Peter's Seminary di London.