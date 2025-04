Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Stephen Chow Sau-yan

Tra il 2007 e il 2021 ha ricoperto incarichi centrali per l’educazione e la formazione nella provincia cinese dei gesuiti, come supervisore di due collegi di Hong Kong, professore all’Università di Hong Kong e al Seminario diocesano, consultore provinciale e infine, dal 2018, Provinciale della Compagnia di Gesù per la Cina. Il suo impegno educativo e accademico ha avuto un forte impatto sulla crescita spirituale e culturale della Chiesa locale.