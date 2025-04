Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Stephen Brislin

Dal 2013 al 2019 è stato presidente della Conferenza Episcopale Cattolica Sudafricana. In questo ruolo ha promosso il dialogo con la società civile e le istituzioni del Paese, ponendo al centro l’impegno della Chiesa per la giustizia sociale, la lotta alla povertà e il rafforzamento della coesione nazionale in un contesto post-apartheid ancora segnato da forti disuguaglianze.