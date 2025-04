Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Stephen Ameyu Martin Mulla

Stephen Ameyu Martin Mulla, nato il 10 gennaio 1964 a Ido, nella regione dell’Equatoria orientale (oggi Sud Sudan), è Arcivescovo di Juba dal 2019 e cardinale dal 2023. Teologo, educatore e figura pastorale di riferimento, rappresenta una Chiesa africana impegnata nel dialogo, nella pace e nella ricostruzione sociale. Ordinato sacerdote nel 1991 per la diocesi di Torit, ha operato pastoralmente a Khartoum prima di proseguire gli studi alla Pontificia Università Urbaniana di Roma, dove ha conseguito il dottorato con una tesi sul dialogo religioso e la riconciliazione in Sudan. Rientrato in patria, è stato docente e rettore del seminario di Juba, oltre a ricoprire incarichi nell’Università Cattolica del Sud Sudan.