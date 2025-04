Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Stanisław Ryłko

Stanisław Ryłko è nato il 4 luglio 1945 ad Andrychów, in Polonia, nella diocesi di Bielsko-Żywiec. È entrato nel seminario di Cracovia nel 1963, accolto da Karol Wojtyła, che lo ha poi ordinato sacerdote il 30 marzo 1969. Dopo la licenza in teologia a Cracovia, ha proseguito gli studi a Roma, laureandosi in scienze sociali presso la Pontificia Università Gregoriana, con un focus sulla missione dei laici nella Chiesa secondo il Concilio Vaticano II. Ha ricoperto incarichi accademici e formativi in Polonia, tra cui quello di vice rettore del seminario maggiore di Cracovia e docente di teologia pastorale. Dal 1979 è stato segretario della Commissione per l’apostolato dei laici della Conferenza episcopale polacca.