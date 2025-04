Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Soane Patita Paini Mafi

Soane Patita Paini Mafi, nato il 19 dicembre 1961 a Nuku’alofa, è Vescovo di Tonga dal 2008 e il primo cardinale della storia dell’arcipelago. Figura simbolica del pontificato di Papa Francesco, rappresenta la Chiesa nelle piccole isole del Pacifico, portando nel collegio cardinalizio la voce di comunità geograficamente marginali ma spiritualmente vivaci. Dopo la formazione iniziale in istituti cattolici tongani, ha studiato filosofia e teologia al seminario regionale del Pacifico, a Suva, nelle isole Fiji. Ordinato sacerdote nel 1991, ha svolto il ministero pastorale come parroco e vicario generale, prima di specializzarsi in psicologia pastorale al Loyola College di Baltimora, negli Stati Uniti. Tornato in patria, è stato formatore e vice-rettore dello stesso seminario dove si era formato, per poi essere nominato vescovo coadiutore di Tonga nel 2007. È succeduto alla guida della diocesi l’anno seguente.