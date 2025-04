Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Sérgio da Rocha

Sérgio da Rocha è nato il 21 ottobre 1959 a Dobrada, nello Stato di San Paolo. Dopo aver studiato filosofia a São Carlos e teologia alla Pontificia Università Cattolica di Campinas, è stato ordinato sacerdote il 14 dicembre 1984. Ha completato la sua formazione con una laurea in filosofia, un master in teologia morale e un dottorato presso l’Accademia Alfonsiana della Pontificia Università Lateranense, conseguito a Roma nel 1997. Fin dai primi anni ha svolto un’intensa attività pastorale e formativa nella diocesi di São Carlos, come docente, rettore e direttore spirituale dei seminari di filosofia e teologia. Ha inoltre coordinato diverse pastorali diocesane, svolgendo il ministero anche come parroco e vicario in varie comunità.