Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Sebastian Francis

Il cardinale Sebastian Francis, nato l’11 novembre 1951 a Johor Bahru, in Malaysia, è dal 2012 vescovo di Penang e dal 2017 presidente della Conferenza dei Vescovi di Malaysia, Singapore e Brunei. Papa Francesco lo ha creato cardinale nel concistoro del 30 settembre 2023, assegnandogli il titolo di Santa Maria Causa Nostræ Lætitiæ. È il secondo cardinale malese nella storia della Chiesa. Sacerdote dal 1977, ha completato la formazione presso il Seminario Maggiore di Penang, prima di proseguire gli studi a Roma, dove ha conseguito la licenza in teologia dogmatica presso la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino. Ha poi ottenuto una laurea in giurisprudenza alla Maryknoll School of Theology di New York. Ha svolto gran parte del suo ministero come parroco e docente, ed è stato per lunghi anni vicario generale e formatore dei futuri sacerdoti in Malaysia.