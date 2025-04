Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Robert Sarah

Il cardinale Robert Sarah, originario della Guinea, è una delle figure più rilevanti del cattolicesimo africano. Nato il 15 giugno 1945 a Ourous, nel distretto di Koundara, è stato Prefetto emerito della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti e Arcivescovo emerito di Conakry. Figlio unico in una famiglia profondamente cattolica, ha iniziato la sua formazione religiosa in Costa d’Avorio e poi in patria, in un contesto segnato da grandi difficoltà politiche e religiose. Dopo gli studi in Senegal e in Francia, è stato ordinato sacerdote il 20 luglio 1969. Ha proseguito la sua formazione teologica a Roma presso la Pontificia Università Gregoriana e l’Istituto Biblicum, con un ulteriore periodo di studi a Gerusalemme, dove si è licenziato in Sacra Scrittura.