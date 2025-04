Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Robert Walter McElroy

Robert Walter McElroy, nato il 5 febbraio 1954 a San Francisco (California), è Arcivescovo Metropolita di Washington e cardinale dal 2022. Intellettuale raffinato e pastore attento ai temi sociali, è considerato uno degli interpreti più lucidi della visione ecclesiale di Papa Francesco negli Stati Uniti. Dopo il baccalaureato ad Harvard e un master a Stanford, ha intrapreso gli studi ecclesiastici presso il Saint Patrick Seminary di Menlo Park, per poi ottenere la licenza in teologia a Berkeley e il dottorato in teologia morale alla Pontificia Università Gregoriana. Ha successivamente completato un secondo dottorato in scienze politiche a Stanford. Ordinato sacerdote nel 1980, ha servito come parroco, vicario generale e collaboratore diretto dell’arcivescovo John R. Quinn. È stato nominato vescovo ausiliare di San Francisco nel 2010 e vescovo di San Diego nel 2015.