Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Peter Ebere Okpaleke

Nel dicembre 2012 Papa Benedetto XVI lo ha nominato vescovo di Ahiara, ma difficoltà locali non hanno consentito il pieno esercizio del ministero. Nel 2020, Papa Francesco ha affidato a Okpaleke la nuova diocesi di Ekwulobia, dove ha potuto finalmente esprimere in modo pieno il suo servizio pastorale. La sua guida si distingue per competenza giuridica, attenzione alla formazione del clero e spirito di riconciliazione. La sua esperienza, maturata in anni di lavoro nelle strutture centrali della diocesi di Awka, lo rende una figura rispettata anche a livello nazionale. Il 27 agosto 2022 è stato creato cardinale da Papa Francesco con il titolo dei Santi Martiri dell’Uganda a Poggio Ameno.