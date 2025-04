Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Péter Erdő

Nato nel 1952 a Budapest, primogenito di sei figli in una famiglia cattolica, Péter Erdő è Arcivescovo Metropolita di Esztergom-Budapest e Primate d’Ungheria. Ordinato sacerdote nel 1975, ha conseguito due dottorati: uno in teologia e uno in diritto canonico, a Roma. Accademico di prestigio, ha insegnato per anni alla Gregoriana e guidato l’Università Cattolica Péter Pázmány. Cardinale dal 2003 per volere di Giovanni Paolo II, è una delle figure intellettualmente più solide della Chiesa europea.