Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Paulo Cezar Costa

Nato a Valença, nello Stato di Rio de Janeiro, il 20 luglio 1967, Paulo Cezar Costa ha completato gli studi in Filosofia e Teologia tra Petrópolis e Rio de Janeiro, proseguendo poi la sua formazione accademica alla Pontificia Università Gregoriana di Roma, dove ha conseguito la Licenza e il Dottorato in Teologia Dogmatica. Ordinato sacerdote il 5 dicembre 1992, è stato attivo come parroco, professore, direttore universitario e rettore di seminario.